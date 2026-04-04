Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı kırmızılılar, Osimhen'siz çıktığı son 4 maçta da kayıp yaşadı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligde 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

OSIMHEN'SİZ 4 MAÇTA KAYIP

Sarı kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olmadığı bir maçtan daha puansız ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi, bu sezon Osimhen'in olmadığı dördüncü karşılaşmada da kayıp yaşadı.

Galatasaray'ın Osimhen'in olmadığı maçlarda aldığı sonuçlar:

-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

-Konyaspor 2-0 Galatasaray

-Trabzonspor 2-1 Galatasaray

RAKİBİNE 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki 9 maçlık yenilmezlik serini sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle bundan önce oynadığı 9 resmi müsabakadan 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

EN ERKEN GOLÜ YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki en erken golü Trabzonspor maçında kalesinde gördü. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 4. dakikasında Wagner Pina'nın ortasında altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Onuachu'nun fileleri havalandırmasıyla sezon başından beri en erken lig golünü yedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası