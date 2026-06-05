Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki Köstence limanında insansız deniz aracının patladığını duyurdu. Liman hızlıca tahliye edilirken olayda can kaybı veya yaralı olmadığı kaydedildi.

Romanya'da Köstence Limanında yerel saatle 10.30 sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Liman tahliye edildi.

CAN KAYBI YOK

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, limanda bulunan insansız deniz aracının infilak ettiği, can kaybının olmadığı ifade edildi. İnsansız deniz aracının Romanya ordusuna ait olmadığı, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği kaydedildi.

BÖLGEDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesine katılmak üzere yolda yaşananlara ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, bölgenin tahliye edildiğini ve insan hayatının öncelik olduğunu kaydetti.

Romanyanın Köstence Limanında patlama! Bölge tahliye edildi, yetkililer alarmda

BU HAFTA YAŞANAN İKİNCİ ÖNEMLİ GÜVENLİK OLAYI

İDA'nın limana nasıl geldiği ve muhtemel ek risklerin analiz edildiğini aktaran Dan, "Bu, Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı. Daha önce Vama Veche ve 2 Mai arasında bir deniz mayını bulunmuştu." sözlerini kullandı.

Dan, güvenlik ortamının hassas olması nedeniyle yüksek düzeyde teyakkuz halinde olacaklarına işaret ederek, "Bu tür ciddi durumlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır. Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak Romanya, vatandaşlarını, kritik altyapısını ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Galati kentinde bir apartmana Rusya'ya ait insansız hava aracı isabet etmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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