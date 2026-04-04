SGK'nın ezberini bozan karar! 'Malulen emeklilik' düğümünü askerlik çözdü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın bugün köşesine taşıdığı emsal nitelikteki Yargıtay kararı, malulen emeklilik bekleyen binlerce sigortalı için devrim niteliğinde bir müjde barındırıyor.
Karakaş, SGK ile sigortalılar arasında kronikleşen "hastalık işe girmeden önce mi vardı?" düğümünü çözen o taze kararın detaylarını aktardı.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2026 yılı başında verdiği bu kritik onama kararıyla, özellikle askerliğini sağlıkla tamamlamış ve işe girişte sağlam raporu almış sigortalılar için adaletin kapısını sonuna kadar araladı.
Karakaş’ın yazısında değindiği olayda, askerlikten terhis olup özel sektörde çalışan ve ardından 1992’de Adalet Bakanlığı’nda mübaşir olarak göreve başlayan bir memur adayının şizofreni teşhisiyle verdiği hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.
İsa Karakaş’ın dikkat çektiği en önemli nokta, mahkemenin "askerlik terhisi"ni sarsılmaz bir kanıt olarak kabul etmesi oldu.
Uzman isim yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Dava dosyasındaki bilgilere göre süreç şöyle gelişti: Kahramanımız askerliğini 18 ay boyunca tam sağlıklı bir şekilde tamamlayarak terhis oldu. Ardından özel bir şirkette işe girdi ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçti.
1992 yılında ise Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başladı. Ancak her şey bu süreçten sonra değişti. Görevi başındayken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıktı. Rahatsızlığı o kadar hızlı ilerledi ki, memuriyetinin henüz 8. ayında işinden ayrılmak zorunda kaldı.
YARGI SÜRECİ NASIL?
Bu zorlu süreçte hukuk sistemi üç farklı aşamada dosyayı inceledi:
1. Yerel Mahkeme:
Mahkeme, davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve bu hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra, çalışma hayatı içinde şiddetlendiğini tespit etti. SGK’nın emeklilik talebini reddeden işlemini iptal ederek, davacının malulen emekliliğe hak kazandığına karar verdi.
2. İstinaf Aşaması (Bölge Adliye Mahkemesi):
SGK, karara itiraz ederek davacının hastalığının çok eskiye dayandığını ileri sürdü. Ancak İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak SGK'nın başvurusunu esastan reddetti.
3. Yargıtay Onayı (10. Hukuk Dairesi):
Son noktayı Yargıtay koydu. 2026 yılı başında verilen bu taze kararla; dosyadaki tüm belgeler, tanık beyanları ve sağlık raporları incelendi. Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığına hükmederek kararı onadı"
Kararın en dikkat çekici yönü ise “askerlik” vurgusu oldu. Yargı, askerliğini sağlıklı şekilde tamamlayan bir kişinin hastalığının sonradan geliştiğinin güçlü bir kanıt olduğuna işaret etti. Ayrıca işe girişte alınan sağlık raporlarının da belirleyici olduğunun altı çizildi.
Karakaş "Karar neden kritik?" başlığı altında bu durumu şöyle yazdı:
"Bu karar, sosyal güvenlik hukukunda "hastalığın başlangıç tarihi" tartışmalarına ışık tutmaktadır.
Askerlik Terhisi Kanıttır: Askerliğini sağlıklı yapan birinin, sonradan gelişen hastalığının emekliliğe engel olamayacağı tescillenmiştir.
Çalışırken Ortaya Çıkma Esası: Sigortalının işe girişte sağlıklı olması ve hastalığın çalışma süresinde kronikleşmesi, maluliyet haklarını doğurur"
İsa Karakaş, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:
"İncelediğiniz bu emsal nitelikte Yargıtay ilamı, özellikle "sigorta girişinden önce maluliyet" iddiasıyla emekliliği reddedilen binlerce sigortalıyı ilgilendiren çok kritik bir "ispat" zaferidir. Kararın özünde yatan; askerlik yapabilmiş olmanın ve işe girişteki sağlık raporlarının, SGK’nın "hastalık eski" savunmasına karşı en güçlü delil sayılmasıdır.
Siz de eğer işe girdiğinizde sağlıklıysanız ve sonradan çalışma gücünüzü kaybettiyseniz, SGK’nın "ret" cevaplarına karşı hukuk yoluna başvurmaktan çekinmeyin. Adalet, bazen itiraz üzerine bir hastane sevkiyle bazen de bir Yargıtay ilamıyla tecelli edebilir"
İsa Karakaş'ın önceki yazıları...