Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde “2021 Silletto Ödülü”ne layık görülen müze, “Bir Sahiplenme Hikâyesi” isimli belgeselle, izleyiciyle anlatılacak. Sıra dışı müzeyi anlatan ve şehrini dünyaya tanıtımına da katkı sunan 70 dakikalık belgesel, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Habitat TV’de yayımlanacak. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu’nun dünyaya ışık tutan kadim medeniyetini göstermek istediklerini belirterek “Toprağın ruhunu, dokusunu, estetiğini, evlatlarının yeteneklerini, hikâyelerini, masallarını, sohbetlerini görünür ve yaşanır kılamazsak, medeniyetimizin özü ve ruhu betonların arasına sıkışıp kalacaktır” dedi. Yavuz sözlerine şöyle devam etti: Kültür derinliğini görünür kılmakta ortaya koyduğumuz başarılı projeler, muhteşem sadelik ve yerel halkla oluşturduğumuz entegrasyon başarısı, bizi ödüle taşıyan temel özelliklerimiz oldu.

'Mega taşınma'nın belgeseli çekildi Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 12 saatte taşınarak kırılması zor bir rekora imza atan THY, bugün yeni evinde Avrupa’nın en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyan, en fazla havada kalan şirketi. Hedef dünyanın da birincisi olmak.

OMM dünyanın en iyi yirmi beş müzesinden biri Sanat dünyasının prestijli yayınlarından biri olan ARTnews ‘Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası’nı seçti.