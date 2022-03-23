Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Araştırmacı yazar Fatih Çavuş, kaynaklarda “Yeri belli değildir” diye geçen mezarın Edirnekapı’daki yerini ortaya çıkardı. Çavuş “Çeşitli kaynakları tarayıp mezar taşlarını tek tek okuyarak Sünbülzade’nin mezarını, Edirnekapı Şehitliği’ndeki eski kabirlerin bulunduğu kısımda tespit ettim. Tabii şartlardan ötürü mezar taşının yazıları silinmeye yüz tutmuş. İnşallah tarihî taş, yetkililer tarafından onarılıp temizlenir ve edebiyat camiasına takdim edilir” diye konuştu. 1718-1809 yılları arasında yaşayıp Osmanlı kadılığı da yapan Sünbülzade’ye bazı alaycı şiirler atfediliyor.

Antalya'da gizemli kazı son buldu, mezardan çıkan ölü köpek yavrusuydu Antalya'da esrarengiz bir olay yaşandı, ormanda ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç mezarı andıran bir yeri fark edip durumu polise bildirdi. Üzerinde 'Zalim' yazan mezar taşının olduğu alanda yapılan kazıda bir ölü köpek yavrusu bulundu.