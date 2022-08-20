Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

"KOMA"

'UYKUDAN UYAN'

Beyazperdede bilim kurgu türünün lokomotifi elbette Hollywood sineması. Şüphesiz bilime aynı topraklarda yön veriliyor oluşunun bunda tesiri büyük. Ancak bu haftanın dikkat çeken bilim kurgu eserlerinden biri Rusya topraklarından geliyor. Zaten “Stalker” ve “Solaris” o coğrafyadan çıkmadı mı!

Yönetmenliğini Nikita Argunov’un yaptığı “Koma” (The Coma), komada kalan insanların hâllerinden ilham alan ve hikâyesinin yanında sıra dışı görsel efektleriyle de dikkat çeken bir film… Eserde Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy ve Milos Bikovic gibi oyuncular rol alıyor.

KOMADA BİR MİMAR

Giderek beklentilerin üzerine çıkan hikâyede, yaşadığı kaza sonrası başka bir âleme gözlerini açan mimara odaklanılıyor. Adını bilmediğimiz genç adamın uyandığı boyut, yolların bazen havadan gittiği, yarım binaların ters düz olduğu, fizik kanunlarının bozulup düzeldiği baş döndürücü bir yer... Burada aniden mimarın peşine “siyah yaratık” takılıyor. Yanında ise bir grup insan belirip onu kurtarıyor ve kendisine komada olduğunu söylüyor. Anlattıklarına göre komadaki herkesin hatıralarının içindeler. Bu boyuttaki insanlar, gerilla grubu gibi yaşamakta ve kendilerini öldürmeye çalışan “siyah varlıkların” olmadığı bir ada aramaktalar. Zaman ise gerçek dünyaya kıyasla çok yavaş akmakta ve herkesin özel bir gücü meydana gelmekte.

Derken grubun Yang adı lideri, kullanmak istediği genç mimarın özel gücünü keşfetmeye çalışıyor; o ise hayal âleminden uyanmanın mücadelesini veriyor…

HAYATLA ÖLÜM ARASINDA

Yönetmen Argunov, filmde komada kalan insanların hayat ile ölüm arasındaki esrarengiz hâllerinden yola çıkarak orijinal bir bakış açısı yakalamayı başarıyor. Eserde “Inception” ve “Matrix”ten izler bulmak mümkün ama buna rağmen özgünlük korunuyor.

Filmin en büyük kozu ise görselliği… Rus sinemasının imkânlarını düşündüğümüzde görüntü yönetmeni Sergey Dyshuk “Koma”da oldukça başarılı görsel efektlerle, seyirciyi içerisine çeken “rüyamsı” bir sinematografi meydana getiriyor.

Bir yaratıcının varlığına vurgu yapılarak hayatın bir hayal olduğunun öne çıkarıldığı eser, varoluş ve gerçeklik hakkında düşünmeye sevk edecek, tesirli anları haiz…

Evet, bazen hikâyenin aksayıp, bazı diyalogların havada kaldığı filmde -Rusya’nın soğuk topraklarından mı kaynaklanıyor bilinmez- soğuk bir atmosfer de var. Bu, oyunculuklara da yansıyor. Filmde ölüm meleklerine de farklı bakılıyor.

Hâsılı “Koma” Batı’daki benzerlerine kıyasla çok düşük olan bütçesine ve eksikliklerine rağmen yeni şeyler vadeden bir bilim kurgu filmi olarak dikkat çekiyor...

Yönetmen: Nikita Argunov

Tür: Bilim kurgu

Ülke: Rusya

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"HAYIR"

GÖKYÜZÜNDE GÖSTERİ VAR!

Siyahi yönetmen Jordan Peele, son yıllarda çektiği “Kapan” ve “Biz” adlı eserlerle korku janrına yeni bir ruh kazandırdı. Şimdi ise korkuyu bilim kurgu ve gerilimle harmanladığı nevi şahsına münhasır bir filmle karşımızda: “Hayır” (Nope)… Gösteri dünyasının karanlık taraflarına temas eden eser, uzaylılara da sıra dışı bir cepheden bakıyor. Filmin oyuncu kadrosunda “Kapan”dan hatırladığımız Daniel Kaluuya’nın yanı sıra Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott ve Donna Mills var.

Hollywood’un yakınlarında geçen hikâye şöyle: Çiftlik evinde yaşayan kovboy kılıklı OJ ve Emerald Haywood kardeşler, sinema ve TV’de kullanılan atları eğiterek hayatlarını sürdürmektedir. Babalarını kısa zaman önce gökten düşen esrarengiz metaller yüzünden kaybeden kardeşler, maddi sıkıntı yaşamaktadır. O günlerde çiftliklerinin yanında, eski bir çocuk oyuncunun işlettiği eğlence parkı semalarında garip şeyler görürler. OJ ve Emerald, para kazanma hırsıyla gökteki sırlı fenomenin peşine düşer ve kameraya almaya çalışır. Ancak bu, basit bir film çekimi olmayacaktır!

SÖMÜRÜNÜN RESMİ

Yönetmen Peele, farklı janrları harmanlayarak bir “UFO filmi” meydana getirse de aslında Hollywood’un ve Amerikan şov âleminin sömürüsünden, gösteriye olan bağımlılıktan ve modern dünyada her şeyin kullanışlı birer nesneye dönüşmesinden yakınıyor. Yönetmen, sinemadaki alışılmış siyahi hassasiyetlerini de tekrarlıyor. Ancak, bir sürü fikir ortalıkta dolaşmasına rağmen, beklediğimiz o vurucu son bir türlü gelmiyor.

Evet, filmde seyirciyi içine çeken tesirli korku ve gerilim atmosferi var. Bazen de şiddet tavan yaparak, bol kanlı sahneler önümüze konuyor. Steven Spielberg’ün filmlerini hatırlatan ve üst düzey görüntü idaresi olan eserde, genç siyahi aktör Daniel Kaluuya içine kapanık karakteri ustalıklı bir performansla canlandırıyor. Fakat kadın erkek “rolleri” karıştırılıyor...

“Hayır” potansiyelinin biraz altında kalsa da, o alt metinleri üzerinde çok tartışılan ve akıllardan çıkmayan filmlerinden biri oluyor.

Yönetmen: Jordan Peele

Tür: Korku, Bilim kurgu

Ülke: ABD

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