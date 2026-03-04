Son olarak Tabii’de yayınlanan “Ayşe” dizisinde Deniz Baysal ile başrolü paylaşan ve performansıyla adından söz ettiren oyuncu Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliği bitti. Aksoy’un, 2014 yılında dünyaevine girdiği iş adamı Pamir Kıraner ile evliliğini sessiz sedasız noktaladığı öğrenildi.

Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in evliliğinde yaşanan sorunları çözmeye çalıştıkları ancak sonunda çiftin gözlerden uzak ve sessiz bir şekilde yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çiftin boşanma sürecini gözlerden uzak ve karşılıklı anlayış çerçevesinde tamamladığı belirtilirken, ayrılığa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Magazin kulislerine yansıyan bilgilerde, taraflar süreci kamuoyundan uzak yürütmeyi tercih etti.

Saadet Işıl Aksoy - Pamir Kıraner

“BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ” DEMİŞTİ

Ünlü oyuncunun evliliğinde sorunlar yaşadığı geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Aksoy, o dönem yaptığı açıklamada, “Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, çiftin ilişkilerinde zorlu bir dönemden geçtiği şeklinde yorumlanmıştı.

Yaklaşık 12 yıl süren evlilikten çiftin 6 yaşında Marisa Gülcan adında bir kız çocuğu bulunuyor. Tarafların çocukları için iletişimi sürdürme konusunda hassasiyet gösterdiği ifade ediliyor.

