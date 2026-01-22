2026 Oscar adayları açıklandı! "En İyi Film" kategorisindeki adaylar listesi
Sinema dünyasının en çok konuşulan ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri'nin (Oscar) adayları açıklandı. 16 Mart'ta düzenlenecek Oscar ödül törenini komedyen Conan O’Brien sunacak. İşte Oscar adaylar listesinde yer alan film ve oyuncular...
Hollywood, son 12 ayda film endüstrisinin en iyi yıldızlarını ve yapımlarını onurlandıracak bu yılki Oscar Ödülleri için adayları açıkladı. "En iyi Film" dalında Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams dikkatleri çekti.
EN İYİ FİLM
Bugonia
Frankenstein
F1
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Emma Stone (Bugonia)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothee Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Sinners)
Wagner Moura (The Secret Agent)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Sinners)
Sean Penn (One Battle After Another)
Stellen Skarsgard (Sentimental Value)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning (Sentimental Value)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Sinners)
Teyana Taylor (One Battle After Another)
EN İYİ ORJİNAL SENARYO
Blue Moon
It Was Just An Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
EN İYİ CASTİNG
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab