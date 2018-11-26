Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Acun Ilıcalı, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğruladı.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI YAPTI

Bu haber sonrasında Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Subaşı'nın boşanma haberleri konuşuluren hiçbir şey olmamış gibi 'Günaydın' paylaşımı yapması dikkat çekti.

Acun doğruladı.. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor! | Şeyma Acun Boşanma Son Dakika Son dakika gelen bilgiye göre Acun Ilıcalı boşanacaklarını doğruladı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor mu? haberi gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika Şeyma Acun boşanma haberine göre ünlü çift boşanacak. Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı boşanma haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

Ilıcalı ve Subaşı, bugün saat 14.00'te Silivri Adliyesi'nde boşanacak.