Oyuncu, “Emeklerimizin karşılığını Katar’da da alıyor olmaktan dolayı onur duydum” dedi. İnal, Arap hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Bülent İnal Katar’da yoğun ilgi
02.12.2018 - 09:15 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bülent İnal Katar’da düzenlenen altıncı Ajyal Film Festivali’nde ilgi odağı oldu.
Oyuncu, “Emeklerimizin karşılığını Katar’da da alıyor olmaktan dolayı onur duydum” dedi. İnal, Arap hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
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591420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/591420.aspx
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