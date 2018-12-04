Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözü Gökhan Şahin, müziği Melda Gürbey ve düzenlemesi Serkan Ölçer'e ait olan şarkısını bir dönem Kara Sevda, Meryem ve Fazilet Hanım'ın kızları gibi dizilere de ev sahipliği yapan Beykoz'daki bir villada Murat Joker yönetmenliğinde kliplendiren Yurt, ''Bu mekanı özellikle ben tercih ettim" dedi. Oyunculuk konusuna değinen Yurt, ''Açıkçası bu konuyu hiç düşünmedim ancak takdir halkın. Eğer bu yönde bir teklif alırsam düşünmeden reddederim diyemem. Kendimi bu alanda da sınamak hoşuma gidebilir'' diyerek sinema ve dizilere yeşil ışık yaktı. Tuğba Yurt, yaklaşık 11 saat süren klip çekimlerinde enerjisi ve performansıyla sete damgasını vurdu.