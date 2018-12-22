Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasında olduğu sürece ismini bir marka olarak oturtma mücadelesi olan sevilen sanatçı Reyhan Cansu, Yılbaşı için gelen 4 tekliften Şehr-i Bahçe tercihini seçti. Mekânların Yılbaşı gecesi için yarışa girdikleri güzel sanatçı Reyhan Cansu ismi varsa “Sorun yok, eğlence çok” imajını da oturtmuşa benziyor. Sinemada Türkan Şoray kuralları yıllardır hükmünü sürerken sahnede Reyhan Cansu gibi kural koyup, meslektaşları mekânın konumundan, menüsüne, servisine kadar özen gösterir kural korda kaliteyi yükseltirlermi bilinmez ama sahnede ünlü yorumcunun kuralları onun ismine güveni arttırıyor. Yılbaşı için şimdiden sevilen sanatçı Reyhan Cansu’nun sahne alacağı Şehr-i Bahçe isimli mekânın yarıdan fazlası rezerve edildi.