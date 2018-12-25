Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münir Özkul, Nuray Hafiftaş, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cemal Safi, Ara Güler, Aram Gülyüz, Burt Reynolds ile Aretha Franklin, 2018’de hayatını kaybeden ünlüler arasındaydı

2018 yılında, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında önemli kayıplar yaşandı. İşte o isimler:

¥ Canlandırdığı “Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak’ta vefat etti. Özkul, 93 yaşındaydı.

¥ Dondurmam Gaymak filmindeki rolüyle hatırlanan sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak’ta hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Özdemir, kalp krizi sonucu Beykoz’daki evinde hayatını yitirdi.

¥ Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede, 14 Şubat’ta 54 yaşındayken vefat etti.

¥ Bizimkiler dizisindeki “Kapıcı Cafer” ile Kaygısızlar dizisindeki “Memnun Kaygısız” rolleriyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 8 Mart’ta hayatını kaybetti.

¥ Dizi ve filmlerde “tonton nine” karakteriyle hatırlanan usta sanatçı Uğur Kıvılcım, 27 Kasım’da 76 yaşındayken hayatını kaybetti.

¥ Sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu (84) kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Mart’ta hayata gözlerini yumdu.

Aramızdan ayrılan diğer isimler ise şöyle: Oyuncu Nur Subaşı, oyuncu Süreyya Küçük, Şair, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer, oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, ABD’li oyuncu Burt Reynolds, senarist ve yapımcı Kemal İnci, şair Bahaettin Karakoç, tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner.



Türkiye’de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler (90), tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim’de vefat etti. Güler, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali’nin de aralarında bulunduğu birçok ünlünün fotoğrafını çekti ve onlarla röportajlar yaptı.