Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu “Diriliş Ertuğrul” dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde korkulu anlar yaşandı.



Dizi ekibine bu sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi. Karşısındaki oyuncuya bir anlık dikkatsizlik sonucu olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu. Eli kesilen Hande Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı.

Hande Soral, doktorun “Korkulacak bir durum yok” demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı da gelen haberler arasında.





Çekimlerden önce haftalarca ders aldı



‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine bu sezon katılan Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı.



Kaynak: Hürriyet