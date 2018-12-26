Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamileliği kış aylarına gelen Pelin Akil hasta düştü. Yaklaşık üç gündür hastanede yatan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. Hastane odasından paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.