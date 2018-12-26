Hamileliği kış aylarına gelen Pelin Akil hasta düştü. Yaklaşık üç gündür hastanede yatan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. Hastane odasından paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Pelin Akil domuz gribine yakalandı
26.12.2018 - 17:18 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu Pelin Akil, hastane odasından paylaştı.
Etiketler : Pelin Akil,domuz gribi,
595308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/595308.aspx
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