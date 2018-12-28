Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirinden farklı formatlarla yayın hayatına devam eden TV 8'den flaş bir haber geldi. Serap Paköz'ün sunumuyla TV8 ekranına gelen Gerçeğin Peşinde programı, reyting sıralamasında gerilerde kalınca yayından kaldırıldı.

REYTİNG SIRALAMASINDA GERİLERDE KALDI

Daha öncede beklenen reyting başarısını gösteremeyen programın yayın saati değişmiş fakat program yine reyting listelerinde gerilerde kalmıştı.

MÜGE ANLI'YA RAKİP OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Müge Anlı'ya rakip olarak gösterilen program cuma günü son kez yayın yapacak ve 2.5 sezondur TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşinde yayında kalkacak.