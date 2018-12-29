Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komedyen Şahan Gökbakar, hakları verilmediği gerekçesiyle film yapımcılarının salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacakları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. “Recep İvedik 6” filmini 2019’da sinemaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Gökbakar, açıklamasında, söz konusu haberlerde kendisi, film şirketi ve “Recep İvedik 6” filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadelerin bulunduğuna işaret etti. Gökbakar, bütün sinema işletmeleriyle yapım şirketi arasında müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. Üyesi olduğumuz Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği, meslek birliği çatısı altında, buna ek olarak iş ortaklarımız ve çeşitli bakanlıklar nezdinde, mevcut problemlerin çözümüne yönelik yapıcı katkımızı açıkça sunduk. İlerleyen süreçte bir sonuca vardığımız takdirde, filmimizin gösterimiyle ilgili kararımızı birinci ağızdan aktaracağız. Gökbakar, bu problemleri aşacaklarına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

ADALETLİ BULUŞACAĞIZ

Komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından “Kaçamak” ve “2 Arada” isimli iki ayrı hikâyeden oluşan “Karakomik Filmler”in çekimlerini tamamladıklarını duyurdu. Çekimlerin 6 ay sürdüğünü belirten ve ekip arkadaşlarını kutlayan Yılmaz “Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” değerlendirmesinde bulundu.