Oyuncu Ezgi Mola, rol alacağı ‘Alice Harikalar Diyarında’ müzikalinde Kraliçe’yi canlandıracak. Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi, BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnede olacak.
Alice’in kraliçesi
12.01.2019 - 02:20 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serenay Sarıkaya’nın Alice’i oynayacağı müzikalde Ezgi Mola’nın oynayacağı rol belli oldu.
Etiketler : ezgi mola,alice,
597819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/597819.aspx
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