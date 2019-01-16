Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır-bilet tartışmaları sebebiyle vizyona gireceği tarihte belirsizlik yaşanan Recep İvedik 6 filmi, CGV Mars dağıtım şirketini değiştirerek UIP ile anlaştı. Yeni filmini meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6’nın afişini yayınladı. Gökbakar, sinemaseverlere vizyona girecekleri müjdesini verdi. Bu arada, 8 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen Recep İvedik 6’nın CGV Mars Dağıtım şirketini değiştirdiği öğrenildi. Biletinial.com ekibi, Recep İvedik 6’nın CGV Mars Dağıtım şirketini değiştirdiğini ve UIP ile anlaştığını gözden kaçırmadı. Tartışmaların üzerine Boxoffice’te vizyon tarihi belirsiz olan filmin şu an ise 8 Şubat yazması vizyona gireceğini kesinleştirdiği izlenimi verdi. Recep İvedik 6, UIP Türkiye resmî internet sitesi üzerinden 8 Şubat’ta vizyona girecek filmler arasında gösterildi.