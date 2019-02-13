Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif isimli günlük dizi filmde canlandırdığı Rana karakteriyle izleyicinin övgüsünü alırken, setteki disiplini ve çalışkanlığı yanında örnek tavırlarıyla yönetmen ayrıca yapımcısının taktirini topluyor. Çocukta yaparım kariyerde sözüne en güzel örnek olan Yıldız Asyalı, yoğun iş temposu içinde kızı Ayşe Mira’yı da büyüttü. Kızının yalnız büyümesine gönlünün razı olmadığını ifade eden usta oyuncu Yıldız Asyalı “Kızıma bir kardeş istiyorum, yalnız kalmamalı ne kadar yakın olursa olsun hiçbir arkadaş kardeş gibi olmaz. Buna kendimden yola çıkarak karar verdim. Ablam Güliz Asyalı en yakınım. Kızımıda yalnızlığa mahkum etmeyeceğim aşılama yöntemiyle hamile kalmak ve kızıma bir kardeş dünyaya getirmek istiyorum” dedi. Hamileliği sonrası hızla kilo verip Elif isimli günlük dizi filmin kadrosuna giren başarılı oyuncu, imkanlarım el verirse üçüncü çocuğumu evlatlık almak istiyorum vurgusunu yaptı.