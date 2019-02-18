Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 53. Son Bölüm İzle | Çukur54. Yeni Bölüm Fragman Youtube (Çukur İlk Sahne) İZLE.... Çukur 53. son bölümü ile ekranlara geldi. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur 54. son bölümü ile yine heyecan oluşturdu. Her bölümünde tansiyonun yükseldiği Çukur son bölüm izlemek için sitemizdeki Çukur son bölüm izle linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Çukur izle, Çukur son bölüm izle, Çukur yeni bölüm izle, Çukur 54. yeni fragman izle aramaları sürüyor. Peki Çukur 54. yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur izle, Çukur youtube izle, Çukur fragman izle, Çukur fragman youtube, Çukur ilk sahne izle, Çukur yeni bölüm fragmanu izle, Çukur 54. yeni bölüm izle, Çukur 53. son bölüm izle

Çukur 53. Son Bölüm İzle

Çukur 54. Yeni Fragman izle

Çukur 53. son bölümde neler yaşandı?

Çukur son bölümde; Çukur 53. Bölüm Fragmanı yayında! Aliço’nun “Aile neredeyse, ev orası!” sözlerinden etkilenen İdris, “İdris Koçovalı” olarak Çukur’a geri dönüyor. Koçovalıların büyük bir mutlulukla İdris’i karşıladığı tanıtımda Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleriyle intikam fitilini ateşliyor. Ayşe ve Selim’in hesaplaşması dikkat çekerken, Çeto ve Mahsun’un yeni planı merak uyandırıyor. Çukur 53. Bölüm 2. Fragmanı yayında! İdris’in, “Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor. Vartolu ve Medet’in mahalledeki eğlenceli halleri dikkat çekerken, onları gören Çeto ve Mahsun’un ne tepki vereceği merak uyandırıyor. Bu kez Çukur’da hesaplaşan Koçovalılar ve Karakuzuların kavgası ise heyecanı yükseltiyor.