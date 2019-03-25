Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklara yönelik tasarım, animasyon ve teknoloji odaklı çalışmalar yapan Dreamy Kids’in YouTube kanalında “Işıl Yücesoy ile Evvel Zaman İçinde” konseptli masal serisine başlayan Yücesoy’un çalışmaya özel animasyon görüntüsü de hazırlandı.



Her ay yeni bir videonun yayınlanacağı seride, proje için 9 masal seslendiren Yücesoy, “Naçizane donanımım ve deneyimimle çağın çocuklarına seslenmek istediğim için gelen teklifi kabul ettim. Çocuklar, bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlığı, olmazsa olmazları... Örflerimizi, adetlerimizi, ülkümüzü, öğretilerimizi onlara çağın yenilikleriyle aktarmanın doğru ve önemli bir yol olacağını düşünüyorum” dedi.



Bu yüzyıla ve onun getirdiği olanaklara yetişebilmenin kendisi için müthiş bir deneyim olduğunu da belirten Yücesoy, “Ben 73 yaşındayım ve teknolojinin yetişebildiğim her zerresini kolay olmasa da öğrenmeye çalışıyorum. Oysa küçükler zaten bu teknolojiye doğuyorlar. Bu devir onlar için altın bir çağ. Bu çalışmayı bir görev addediyorum” sözleriyle bu projenin önemini bir kez daha vurguladı.



Yayınlanan “Karga ile Tilki” ve “Ateş Böceği ve Karınca” masalları çocuklardan olduğu kadar anne-babalardan da oldukça ilgi görüyor.