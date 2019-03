Türkiye Gazetesi

Filmin oyuncuları Altan Erkekli (Mehmet Hoca), Yusuf Çim (Yakışıklı), Fırat Albayram (Format Hasan), Özge Özacar (Didem), Giray Altınok (Racon Faruk), Sami Aksu (Duba Nuri), Nazlı Pınar Kaya (Selma), Irmak Aydın (Ayça), Mustafa Karaoğlu (Düzgün Ömer), Vural Ceylan (Bekçi) ve fenomen ‘Hababam Sınıfı’ ekibinden Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen Adile Sultan Kasrı’nda basınla buluştu.

KÜÇÜK ÖĞRENCİLERLE HABABAM POZU!

Basın toplantısına ilgi yoğundu. ‘Hababam Sınıfı Yeniden’ filmi oyuncularını gören çevre halkı ve öğrenciler basın toplantısını baştan sona alkışlarla dinledi. Finalde ise tüm öğrenciler, öğretmenleriyle beraber film ekibiyle Hababam pozu verdi.

ALTAN ERKEKLİ “HEYECANLI VE COŞKULUYUZ!”

Sözü ilk alan Altan Erkekli: “Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı izleyerek büyüdük hepimiz. Bu filmde oynayan çok değerli arkadaşlarla şu anda beraberiz ve aynı heyecanı yaşıyoruz. Bizim filmimiz ‘Hababam Sınıfı Yeniden’, yani ‘Hababam Sınıfı’ değil. Onlardan aldığımız ilhamla, onların sevgisi ve beğenisiyle, onların ruhunu içimizde hissederek. 2019’da Hababam Sınıfı Yeniden filmini çektik. Heyecanlıyız coşkuluyuz bu mutluluğu hep beraber paylaşacağız.” diyerek heyecanını paylaştı.

YUSUF ÇİM: “BU MERDİVENLERDE OLMAK HEYECAN VERİCİ”

Ardından Hababam’ın ‘Yakışıklı’sı Yusuf Çim: Biz Hababam’la büyüdük ve Hababam’da oynayan ağabeylerimiz de zaten aramızda. Onlarla olmak şu anda bu merdivenlerde olmak, o duyguyu biraz olsun hissetmek, benim açımdan inanılmaz müthiş bir duygu. Her şeyden önemlisi beni heyecanlandıran, bugün burada, bu merdivenlerde, bu konuşmayı yapıyor olmak, Hababam Sınıfı’nın bir parçası olmak. Çok mutluyum.” dedi.



DOĞA CAN ANAFARTA’YA TEŞEKKÜR

‘Didem’ karakterini oynayan Özge Özacar: “Müthiş mutluluklarla, keyifle, sıkılmadan, tekrar tekrar izlediğimiz kült bir filmin başka bir versiyonunda, bu kadar güzel insanlarla, bu kadar yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yer almış olmak harika bir his. Başka bir sette olduğu için bugün aramızda yer alamasa da, bize müthiş bir set, müthiş bir oyuncu rahatlığı veren sevgili yönetmenimiz Doğa Can Anafarta’nın çıkardığı bu işin içinde yer almış olmak benim için gurur verici.” cümlelerini kurdu.



‘Format Hasan’ı oynayan Fırat Albayram ise; “Asla üstadlarımızın çıkardığı işin yanına bile yaklaşamayız. Bu bir gerçek çünkü onlar ilkti ve biz onların yaptığı bu mükemmel işin ruhunu, genç arkadaşalara aktarmak için uğraştık ve 2019’da yenilenmiş versiyonunu yapmak istedik. Umarım seversiniz” dedi.



Hababam’ın ilk öğrencileri Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen de “1975’ten tüm bu yeni ekibe selamlar getirdik, sevgiler getirdik. Bizden daha çok başarılı olmanızı istiyoruz” cümlelerini kurarak genç ekibe destek oldu. Ardından eski Hababamlılar filmden bir sahne oynayarak herkesi kahkahaya boğdu.



TABİLDOTTA KURU PİLAV YEDİLER



Film ekibi efsaneleşen tabildot yemeği de unutmadı. Tüm basın ekiplerine tabildotta Hababam klasiği pilav, kuru fasülye, salata ve turşu ikram edildi. Altan Erkekli ‘Haydi Hababam’ dedi ve ekip hep birlikte o meşhur merdivenlerde poz verdi.



5 NİSAN’DA VİZYONDA!



Bu yılın yeni öğrencileri, hocaları ve birbirinden renkli karakterleriyle Hababam Sınıfı, yeni öğretim yılında büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü, Özel Çamlıca Lisesi yeniden karma eğitime geçiyor ve okula yatılı kız öğrenciler geliyor!