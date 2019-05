Türkiye Gazetesi

İnternet dünyasının fenomen isimleri Gizem Tan ve Can Yavuz “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli korku tarzındaki filmde sevgili olan bir çifti canlandırdılar. “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli korku filminin yönetmeni Yunus Şevik, oyunculuk yetenekleri çok iyi olduğu için filmde yer verdim, fenomen olmaları güzel ama sinema yetenek istiyor zaten çektikleri videolar bunu ispatlıyor vurgusunda bulundu. İnternet dünyasının şöhretli isimleri Gizem Tan ve Can Yavuz oyunculuk eğitimleri olduğunu vurgularken “Korku filminde rol almamız bizi mutlu ederken takipçilerimizide heyecanlandırdı. Kendi karakterlerimiz dışında bir kişilik oluşturmak keyif verdi. Bundan sonra korkutan komik videolar için çalışmalar yapacağız, Kulyas Lanetin Bedeli isimli sinema filmi bizim için güzel bir tecrübe oldu” dediler. “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli sinema filmi, ünlü fenomenler Gizem Tan ve Can Yavuz takipçileri tarafından yakın takibe alındı.