Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği “Annem” filminin büyük sürprizlerinden biri, filmin şarkısının Candan Erçetin’in kalplerimizi titreten “Annem” şarkısı olduğu, ilk teaser ile açıklandı. Senaryoyu okuduğunda yönetmenin heyecanına ortak olan Candan Erçetin sözleri Aylin Atalay’a, müziği kendisine ait olan şarkısını stüdyoya girerek 20 yıl sonra “Annem” filmi için yeniden yorumladı. Bir anne-kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş rol alıyor. “Annem” filmi, 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak.
Candan Erçetin sürprizi
09.05.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı “Annem” filminin ilk teaser’ı yayınlandı.
Etiketler : Candan Erçetin,
623276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/623276.aspx
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