Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği “Annem” filminin büyük sürprizlerinden biri, filmin şarkısının Candan Erçetin’in kalplerimizi titreten “Annem” şarkısı olduğu, ilk teaser ile açıklandı. Senaryoyu okuduğunda yönetmenin heyecanına ortak olan Candan Erçetin sözleri Aylin Atalay’a, müziği kendisine ait olan şarkısını stüdyoya girerek 20 yıl sonra “Annem” filmi için yeniden yorumladı. Bir anne-kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş rol alıyor. “Annem” filmi, 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak.