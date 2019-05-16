Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel yorumcunun klip çalışması için gelen İran’lı yönetmen ve Holywood’da çektiği filmlerle bilinen Farbod Namvar Azad, ekibiyle uyumlu ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti. Reyhan Cansu’nun İran’da bir çok seveni ve takipçisi olduğunuda vurgulayan ünlü yönetmen Farbod Namvar Azad, Reyhan Cansu güzelliği ve işine saygısıyla bizi büyüledi, Holywood’da yapacağım ilk çalışmada birlikte çalışmak istiyorum ifadesinde bulundu. Reyhan Cansu yorumuyla “Gizli Gizli” isimli eserin klip çalışmasında 10 profesyonel dansçı yanında 10 yardımcı oyuncu yer alırken, moda dünyasının ünlü tasarımcısı Burak Öget, sanatçıya bu klip için özel kostümler hazırladı. Sahnelerin vazgeçilmeyen ismi Reyhan Cansu “Ben sadece güzel bir klip olması için çabaladım ama önüme başka şeyler çıktı. Hırslarım olmadı işimi iyi yapayım gerisi takdiri ilahi diye yola çıktım her daim, böyle bir takdir beni mutlu etti” dedi. Önümüzdeki günlerde “Gizli Gizli” isimli eserini müzik severlere sunacak olan Reyhan Cansu, ülkemizde Holywood imzasını müzik dünyasınada soktu.