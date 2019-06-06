Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enes Batur, filmin vizyona girmesine bir hafta kala rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini iddia ederek, reklam çalışması yapmıştı. 90 bin 353 olan beş günlük izlenme rakamı, 'evlilik' haberlerinin pek de işe yaramadığını ortaya koydu.