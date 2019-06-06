Enes Batur, filmin vizyona girmesine bir hafta kala rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini iddia ederek, reklam çalışması yapmıştı. 90 bin 353 olan beş günlük izlenme rakamı, 'evlilik' haberlerinin pek de işe yaramadığını ortaya koydu.
Enes Batur'a şok! Evlilik oyunu işe yaramadı
06.06.2019 - 12:16 | Son Güncelleme: 06.06.2019 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YouTuber Enes Batur’un, 31 Mayıs’ta vizyona giren 6 milyon TL bütçeli filmi ‘Enes Batur Gerçek Kahraman’ı, 5 günde sadece 90 bin 353 kişi izledi.
Etiketler : Enes Batur,Evlilik oyunu,
629504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/629504.aspx
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