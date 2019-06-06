Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında boşanma iddialarının ardı arkası kesilmezken, güzel oyuncunun eşinin doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla kafalar iyice karışmış, hatta Doğulu'nun Saat'i aldattığı iddia edilmişti.

Şu sıralar Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi 'Atiye' ile meşgul olan Beren Saat bu iddialara cevap vermezken, yeni dizisinin birinci sezonunun bittiğine dair paylaşımlar yaptı. Saat, 8 bölümden oluşan gizem-drama türündeki 'Atiye'nin çekimlerinin yapıldığı Adıyaman'dan fotoğraflar yayınladı.