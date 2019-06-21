3 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor. Şehrin içinde tabii hayatı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor, tavuklara da yem veriyor. Evgin “Bahçeyle ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.
Köylü Erol Evgin
21.06.2019 - 02:22 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, sanat hayatının 50. yılında Kerki/Solfej’in düzenlediği “Erol Evgin 50. Yıl Konserleri” ile Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor.
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