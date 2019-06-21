Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor. Şehrin içinde tabii hayatı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor, tavuklara da yem veriyor. Evgin “Bahçeyle ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.