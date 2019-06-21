Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Tatlıses şöyle konuştu: Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Destek için buradayım. Gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Tayyip Erdoğan vefalı adam. Almanya’da yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika’da telefon alıyorum, Başkan. Anamın cenazesinde Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kur’ân-ı kerim okuyan, Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli.