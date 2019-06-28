Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını güçlü bir mizah diliyle anlatan film, mekanları, kostümleri ve başarılı prodüksiyonuyla da dikkatleri çekecek.

Film, Sucu Saffet’in (Toygan Avanoğlu) üç yıl kaldığı komadan uyandıktan sonra dünyayı saran ölümcül virüs nedeniyle Rize’ye gitmek zorunda kalan nişanlısı Tuğba’ya (Müge Boz) kavuşmak için çıktığı kahkaha dolu yol hikayesini konu alıyor. Dünya nüfusunun azalmasıyla değişen yaşam şartlarını farklı bir bakış açısıyla seyirciye sunan Geçmiş Olsun’un oluşum süreci bir yıl sürdü.

Dünyanın sonunun geldiğinin izlerini taşıyan mekanlar için özel dekorlar tasarlayan prodüksiyon ekibinin titizlikle yürüttüğü ön hazırlık çalışmaları 1,5 ay sürdü. 12 farklı mekanda çekimleri gerçekleşen film için, 500 figüran ve yaklaşık 650 adet özel olarak tasarlanan kostüm dikildi.

Çekimleri üç haftada tamamlanan “Geçmiş Olsun” başarılı oyuncu kadrosu, kahkaha dolu hikayesiyle sinemaseverleri gülmekten kırıp geçirecek.

Filmin konusu: Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

