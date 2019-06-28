Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni şarkısının kapak çekimleri için Serkan Kızılkaya’nın objektifi karşısına geçen Yalın, stil danışmanı Anıl Can’ın hazırladığı konseptle daha önce görmediğimiz bir tarzla sevenleriyle buluşacak. 2004 yılında çıkardığı ‘Ellerine Sağlık’ albümünden bu yana profesyonel kariyerinde 15 yılı geride bırakan başarılı sanatçı, bu kez 80’lerin disko tarzından ilham aldığı projesiyle, yepyeni bir sound ve farklı bir imajla geliyor.



YAZ DAHA YENİ BAŞLIYOR!



Sosyal medyada ‘Bir şarkı yap yaz gelsin artık’ tweetleriyle dinleyicilerden büyük istek alan yaz şarkılarının efsane ismi, yeni şarkısı ‘Deme Bana Yokum’ ile yazı getirmeye hazır. Düzenlemesini Sabi Saltıel’in yaptığı şarkının söz ve müziğine Yalın yine kendi imzasını attı. 5 Temmuz’da piyasaya çıkacak şarkı, DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.