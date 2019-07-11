Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Dermatoloji üzerine de eğitim alan Ezel Amirova, Müziğin yanında eğitimini aldığı işine de devam ediyor. Usta yorumcu Ezel Amirova, “Bağıra Bağıra” isimli şarkısının aranjörlük ve müzik yönetmenliğini ünlü müzisyen Tarık Ağansoy’a emanet etti. Yaz döneminde birçok sanatçı hareketli şarkılarıyla müzik dünyasında boy gösterirken Ezel Amirova slov şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı yorumcu Ezel Amirova “Herkes şarkı söyleyebilir söylüyor da, yorum yapmak duyguyu karşısındakine geçirmektir, çok şükür ben eserlerimle bunu başarıyorum, saman alevi gibi işlerle dolu müzik piyasası, ben öyle değilim, kalıcı eserlerim benim, yorumumla yarınlara taşınacaktır. Şarkımı yaparken piyasa şartlarına değil yüreğimin sesine kulak veririm” dedi. Yaz aylarında herkesin tersine slov bir eserle çıkış yapan Ezel Amirova, müziğin mevsimi olmaz duyguların mevsimi olmadığı gibi vurgusunda bulundu.