Almanya’da Dermatoloji üzerine de eğitim alan Ezel Amirova, Müziğin yanında eğitimini aldığı işine de devam ediyor. Usta yorumcu Ezel Amirova, “Bağıra Bağıra” isimli şarkısının aranjörlük ve müzik yönetmenliğini ünlü müzisyen Tarık Ağansoy’a emanet etti. Yaz döneminde birçok sanatçı hareketli şarkılarıyla müzik dünyasında boy gösterirken Ezel Amirova slov şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı yorumcu Ezel Amirova “Herkes şarkı söyleyebilir söylüyor da, yorum yapmak duyguyu karşısındakine geçirmektir, çok şükür ben eserlerimle bunu başarıyorum, saman alevi gibi işlerle dolu müzik piyasası, ben öyle değilim, kalıcı eserlerim benim, yorumumla yarınlara taşınacaktır. Şarkımı yaparken piyasa şartlarına değil yüreğimin sesine kulak veririm” dedi. Yaz aylarında herkesin tersine slov bir eserle çıkış yapan Ezel Amirova, müziğin mevsimi olmaz duyguların mevsimi olmadığı gibi vurgusunda bulundu.
Bağıra bağıra geliyor
11.07.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşamını 17 yıldır Almanya’da sürdüren Ezel Amirova, söz ve müziği kendisine ait olan “Bağıra Bağıra” isimli şarkısıyla 2. Çalışmasını müzik severlere sundu.
Etiketler : Ezel Amirova,
636300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/636300.aspx
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