Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popçu Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016’da Özlem Ada ile evlenmiş, 31 Temmuz 2017’de de kızı Arya’yı kucağına almıştı. Şarkıcı iki gün önce ikinci kez baba oldu.

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’i doğumda yalnız bırakmadı. Çift bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.

'BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN'

Hastanede odasında kızlarıyla fotoğraf çektiren çiftten Özlem Ada Şahin aile pozunu Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun, herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için. Şahin Ailesi..."