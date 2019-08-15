Çalışmaktan şikâyetçi olmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden güzel şarkıcı bayramda iş kabul etmedi. Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayrama bırakan Nilay Dorsa “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi. Evini Cihangir’den Nişantaşın’a taşıyan Nilay Dorsa, iş temposuna kaldığı yerden bayram sonrası devam etmeye hazırlanırken, Tebdîl-i mekânda ferahlık vardır, inancının da kendine moral depoladığını vurguladı.
Nilay Dorsa bayramda ev taşıdı
15.08.2019 - 15:16 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Caka” isimli şarkısıyla yaz aylarına derin bir imza atan Nilay Dorsa, sahne çalışması temposu içinde gönlünce tatil yapamadı.
Etiketler : Nilay Dorsa,
643896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/643896.aspx
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