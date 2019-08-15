Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmaktan şikâyetçi olmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden güzel şarkıcı bayramda iş kabul etmedi. Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayrama bırakan Nilay Dorsa “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi. Evini Cihangir’den Nişantaşın’a taşıyan Nilay Dorsa, iş temposuna kaldığı yerden bayram sonrası devam etmeye hazırlanırken, Tebdîl-i mekânda ferahlık vardır, inancının da kendine moral depoladığını vurguladı.