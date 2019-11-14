Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk’in Abuzer A. İsimli polis memurunu “Abuzer Kadayıf” diyerek aşağıladığı belirtildi. Hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan iki seneye kadar hapis talebiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Ali Gözeten İZMİR İHA
‘Abuzer Kadayıf’ mahkemelik etti
14.11.2019 - 02:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018’de kaza yapan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında iddialara göre alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A’ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Etiketler : tuba özerk,polis,
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