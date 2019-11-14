Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk’in Abuzer A. İsimli polis memurunu “Abuzer Kadayıf” diyerek aşağıladığı belirtildi. Hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan iki seneye kadar hapis talebiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Ali Gözeten İZMİR İHA