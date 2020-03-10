Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek asırlık sanat yaşamına on beş albüm, binlerce konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konseri sığdıran Haluk levent Diyarbakır’a geliyor. Meya Ajans organizasyonu ile 15 Mart Pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Kongre Merkezinde Haluk Levent konseri düzenleneceği kaydedildi. Uzun bir süreden sonra Diyarbakır’a gelecek olan sanatçı Haluk Levent 15 kişilik bir ekibi ile sahne alacağı konsere büyük ilgi olduğunu belirten Meya Ajans Kordinatörü Elif Yıldız, gerçekleştirdikleri organizasyonda konser tarihine daha bir hafta olmasına rağmen biletlerin yüzde 80'inin satıldığını ifade etti.