Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begoña Gómez’e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sanchez ve Gómez’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada İtalya Serie A takımlarından AC Milan’ın formasını giyen 38 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimović’in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’da oynayan Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TOM HANKS DUYURDU

Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’a Avustralya’da koronavirüs teşhisi kondu. Testlerinin pozitif çıktığını Tom Hanks sosyal medya hesabından açıkladı.