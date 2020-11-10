Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide koronavirüse yakalanan oyuncunun Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenildi. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEKİMLERE 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Öte yandan diğer oyuncuların da koronavirüs testinden geçirildiği ancak başka kimsede virüse rastlanmadığı öğrenildi. Yapım şirketinin diğer oyuncularda virüs çıkmamasına rağmen çekimlere 1 hafta ara verdiği ve yeni bölümlerin çekilmesine kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.