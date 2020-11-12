Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karel, orada işleri yolunda gitmeyince tır şoförlüğü yapmaya başladı. Aracındaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in bu karelerine binlerce takipçisinden de yorum yağıyor. Takipçilerinden birinin kendisiyle "Kamyoncu" diyerek dalga geçmesi üzerine Karel "Benim bir maaşım senin sülalene burs verir" şeklinde cevap verdi. Karel, aylar önce yaptığı bir açıklamasında aylık 8 bin dolar maaş aldığını dile getirmişti.