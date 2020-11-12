Karel, orada işleri yolunda gitmeyince tır şoförlüğü yapmaya başladı. Aracındaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in bu karelerine binlerce takipçisinden de yorum yağıyor. Takipçilerinden birinin kendisiyle "Kamyoncu" diyerek dalga geçmesi üzerine Karel "Benim bir maaşım senin sülalene burs verir" şeklinde cevap verdi. Karel, aylar önce yaptığı bir açıklamasında aylık 8 bin dolar maaş aldığını dile getirmişti.
Tolga Karel, kendisiyle alay eden takipçisine acımadı
12.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaprak dökümü dizisinde adını zirveye taşıyan Tolga Karel, 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Türkiye'den ABD'ye taşındı.
Etiketler : Tolga Karel,
746040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/746040.aspx
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