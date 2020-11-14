Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde TRT1’in Gönül Dağı dizisinin setinde iki oyuncu ile birlikte 39 kişinin testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Menajerimi Ara dizisiyle ilgili de iddialar var.

İlk olarak usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıktığı ancak menajerlik ajansından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilginin paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Bu söylentilerin ardından iki oyuncu ile ilgili daha korona pozitif oldukları iddiası konuşuluyor. Bu isimlerden ilki dizide Dicle karakterine hayat veren genç oyuncu Ahsen Eroğlu.

Bir diğer isim ise dizide EGO Ajans’ın çaycısı olarak rol alan Bedir Bedir’in de korona testinin pozitif çıktığı söylenmekte.