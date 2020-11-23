Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Aç mı kaldın, hadsiz, insan adaplı olur' sözlerini affetmeyen Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme Arto'yu ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 liradan 1560 lira olarak hesaplandı.

Arto, ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söylerken, Şıkel uzlaşmayı reddetti.