Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, havayla kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen 39 yaşındaki oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan da satmaya başladı.