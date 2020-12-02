“Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, havayla kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen 39 yaşındaki oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan da satmaya başladı.
Melis Birkan’ın hobisi işi oldu
02.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Issız Adam' filminin Ada karakteriyle tanınan oyuncu Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramiği profesyonelliğe taşıdı.
Etiketler : Melis Birkan,
750516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750516.aspx
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