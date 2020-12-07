Pek çok seveni ise taziye mesajları yayınlamaya başladı. Hakkında çıkan vefat haberlerini yalanlayan 77 yaşındaki Sesigüzel şöyle konuştu: “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim.”
Nuri Sesigüzel: Ölmedim, gayet sağlıklıyım
07.12.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Nuri Sesigüzel’in koronavirüse yakalanarak hayatını kaybettiğine yönünde yanlış bilgi yayıldı.
Etiketler : Nuri Sesigüzel,
751566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751566.aspx
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