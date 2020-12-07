Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok seveni ise taziye mesajları yayınlamaya başladı. Hakkında çıkan vefat haberlerini yalanlayan 77 yaşındaki Sesigüzel şöyle konuştu: “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim.”