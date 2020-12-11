Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nişantaşı’nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki şarkıcı “Saçlarımı bir proje için kestim. Herhangi bir sağlık sorunu için değil. Zaten yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır” ifadelerini kullandı.

“ENERJİ UZMANI OLDUM”

Pandemi dönemini değerlendiğine dikkat çeken Nez “Bu süreçte nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaparak eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim” şeklinde konuştu.