Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Bakkal Osman" karakteri ile dikkat çekmişti. Sonrasında "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar", "Arka Sokaklar" ve Kurtlar Vadisi" gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de ekranlara gelerek izleyiciyle buluşmuştu. 13 Aralık'ta hayatını kaybeden 78 yaşındaki Yavaşoğlu’nun ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya uygulaması Twitter’dan yaptığı açıklama ile duyurarak sevenlerine baş sağlığı diledi. Açıklamada "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
14.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncular Sendikası, usta oyuncu Mete Yavaşoğlu’nun 13 Aralık’ta hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Oyuncular Sendikası,oyuncu,Mete Yavaşoğlu,
753121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753121.aspx
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