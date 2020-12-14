Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Bakkal Osman" karakteri ile dikkat çekmişti. Sonrasında "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar", "Arka Sokaklar" ve Kurtlar Vadisi" gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de ekranlara gelerek izleyiciyle buluşmuştu. 13 Aralık'ta hayatını kaybeden 78 yaşındaki Yavaşoğlu’nun ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya uygulaması Twitter’dan yaptığı açıklama ile duyurarak sevenlerine baş sağlığı diledi. Açıklamada "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.