Aşıyı vurulduktan sonra Twitter hesabından açıklama yapan usta aktör “Çok özel bir gün, sevinçten havalara uçtuğumu hissediyorum” ifadelerini kullandı. 81 yaşındaki McKellen, risk grubunda yer aldığı için ilk aşamada aşı uygulananlardan biri oldu.
Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı koronavirüs aşısı oldu
18.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi film serisinin 'Gandalf'ı Sir lan McKellen, Londra’da koronavirüs aşısının ilk iki dozunu yaptırdı.
Etiketler : Sir lan McKellen,koronavirüs aşısı,covid-19,
753991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753991.aspx
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