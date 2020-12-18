Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşıyı vurulduktan sonra Twitter hesabından açıklama yapan usta aktör “Çok özel bir gün, sevinçten havalara uçtuğumu hissediyorum” ifadelerini kullandı. 81 yaşındaki McKellen, risk grubunda yer aldığı için ilk aşamada aşı uygulananlardan biri oldu.