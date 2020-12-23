Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir yeni parçası ‘Unutup Gitti’ için çalışan 55 yaşındaki şarkıcı, hiçbir zaman müzikten kopmadığını ve kendisini heyecanlandıran bir şarkıyla müzik severlerle buluşacağını ifade etti.