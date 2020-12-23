Uzun süredir yeni parçası ‘Unutup Gitti’ için çalışan 55 yaşındaki şarkıcı, hiçbir zaman müzikten kopmadığını ve kendisini heyecanlandıran bir şarkıyla müzik severlerle buluşacağını ifade etti.
Şarkıcı Asya, yeni parçasıyla müziğe geri dönüyor
23.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beni Aldattın, Olmadı Yar gibi unutulmaz şarkılarla adını hafızalara kazıyan şarkıcı Asya müziğe tekrar dönme kararı aldı.
Etiketler : Asya,
755046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755046.aspx
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