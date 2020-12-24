Dizinin son bölümünde sevilen karakterlerden Ertuğrul Bey hayatını kaybetti. Böylece Ertuğrul Bey karakterini oynayan usta oyuncu Tamer Yiğit diziye veda etti.
Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti
24.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen, başrolünü başarılı oyuncu Burak Özçivit’in oynadığı Kuruluş Osman dizisi dün 39. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Etiketler : Tamer Yiğit,Kuruluş Osman,
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