Yönetmen koltuğuna oturacak olan 41 yaşındaki başarılı oyuncu, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin hayat öyküsünü anlatmaya hazırlanıyor. Öte yandan çekilecek belgesel filmin dijital platformda yayınlanması planlanıyor.
Engin Altan Düzyatan, Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak
25.12.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, bambaşka bir projeyle sevenleriyle buluşacak.
Etiketler : Engin Altan Düzyatan,
755447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755447.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER